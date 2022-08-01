У жовтій сукні Elie Saab і з блакитною сумочкою: українська блогерка відвідала благодійний галавечір в Італії

Українська блогерка і співачка Sasha Ray відвідала благодійний захід LuisaViaRoma X UNICEF на острові Капрі, який цьогоріч був присвячений збору коштів для українських дітей, які постраждали від війни.

Вона з'явилася там в образі у кольорах українського прапора. На Саші була жовта довга сукня від Elie Saab із пір'ям та з оголеними плечами. Вбрання блогерка поєднала з блакитною сумочкою від Le Silla.

Sasha Ray / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила зачіскою з косою, як у Юлії Тимошенко, насиченим макіяжем очей, довгими елегантними сережками з камінням та каблучкою з великим синім каменем.

Sasha Ray / Фото: Getty Images

До слова, захід відвідала ще одна українка - засновниця "Оскара для блогерів" World Influencers and Bloggers Awards Марія Гражина Чаплін. Вона постала у жовтій сукні максі з блакитним бантом на плечі – від української дизайнерки Оксани Караванської. Аутфіт вона доповнила туфлями і клатчем зі стразами.

Марія Гражина Чаплін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на благодійному вечорі побували також Аліна Байкова, Сара Сампайо, Джеймі Фокс, Джаред Лето, Мей Маск, Ванесса Гадженс, Хабі Ламе, Софія Карсон, Фріда Аасен, Кімберлі Гарнер та інші.

Своїм неймовірним виступом гостей заходу потішила Дженніфер Лопес.

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