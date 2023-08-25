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У жовтій сукні із синіми квітами: Соломія Вітвіцька продемонструвала красивий аутфіт

У жовтій сукні із синіми квітами: Соломія Вітвіцька продемонструвала красивий аутфіт

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
412
Час на прочитання
1 хв
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У жовтій сукні із синіми квітами: Соломія Вітвіцька продемонструвала красивий аутфіт

Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

Ведуча одягла сукню-вишиванку від української дизайнерки.

Соломія Вітвіцька опублікувала в Instagram нову світлину, яку зробила на балконі офісу.  На ній ведуча постала у красивому образі. На телезірці була жовта сукня із вишитими синіми квітами на рукавах від української дизайнерки Юлії Магдич. Талію Соломія підкреслила жовтим поясом із синіми та рожевими китицями.

Соломія Вітвіцька / © Instagram Соломії Вітвіцької
Соломія Вітвіцька / Фото: Instagram Соломії Вітвіцької

Вітвіцька доповнила аутфіт зачіскою з локонами і макіяжем із акцентом на очах.

Нагадаємо, на День Незалежності гарні вишиванки одягли також Ірина Білик і Павлоо Зібров.

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Дата публікації
Перегляди
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