У жовтій сукні із синіми квітами: Соломія Вітвіцька продемонструвала красивий аутфіт

Ведуча одягла сукню-вишиванку від української дизайнерки.
Соломія Вітвіцька опублікувала в Instagram нову світлину, яку зробила на балконі офісу. На ній ведуча постала у красивому образі. На телезірці була жовта сукня із вишитими синіми квітами на рукавах від української дизайнерки Юлії Магдич. Талію Соломія підкреслила жовтим поясом із синіми та рожевими китицями.
Вітвіцька доповнила аутфіт зачіскою з локонами і макіяжем із акцентом на очах.
Нагадаємо, на День Незалежності гарні вишиванки одягли також Ірина Білик і Павлоо Зібров.
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