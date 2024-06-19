У жовтій сукні та капелюсі з китицею: грецька принцеса з'явилася на іподромі в Аскоті

У вівторок, 18 червня, на іподромі в місті Аскоті стартували королівські кінні перегони Royal Ascot 2024. Цей захід проводиться щорічно вже багато років і одними з найпочесніших гостей є представники королівських сімей.

Однак окрім британської королівської родини на кінних перегонах з'явилися і грецькі аристократи — принц Філіппос та принцеса Ніна. Вони потрапили під приціл фотографів першого дня Royal Ascot. Одяглася пара, звичайно ж, відповідно до дрескоду, який дуже суворий на цьому заході — джентльмени повинні бути в сюртуках, штанах та циліндрах, а пані у сукнях та капелюшках. Але якщо на Філіппосі був костюм-трійка у сіро-синій гамі, то принцеса Ніна обрала вбрання вільного фасону, яке було виконане у ніжно-жовтому кольорі.

Її сукня була від бренду Adam Lippes. Її прикрашали довгі рукави, складки на тканині та оздоблення бісером. Носила вона її в поєднанні з капелюхом від Emily-London Headwear, прикрашеним китицею, білими туфлями від Roger Vivier та сумкою від Jil Sander.

Принц Греції Філіппос та принцеса Ніна Грецька / Фото: Getty Images

Принцеса Ніна — швейцарська бізнеследі, спадкоємиця та світська левиця. Вона є членкинею неправлячої грецької королівської сім'ї та розширеної датської королівської родини як дружина принца Філіппоса – сина Костянтина II та Анни-Марії – рідної сестри королеви Данії Маргрете II.

Філіппос — принц Греції та Данії — він молодший син у сім'ї і тісно пов'язаний із британською та іспанською королівськими родинами, оскільки його хрещеними батьками були принц Філіп Единбурзький, король Іспанії Хуан Карлос I, принцеса Діана Уельська, герцогиня Єлена де Луго, леді Пенелопа Нетчбулл.

Одружилися вони 2020 року, але пишне святкування влаштували в Кафедральному соборі Афін 2021-го. Наречена з'явилася на церемонії у сукні Chanel, з глибоким вирізом на декольті, бантом на талії та довгим шлейфом. Її голову прикрашала антикварна тіара Corsage Tiara з діамантами та перлами, яка належить її свекрусі і яку також одягала на своє весілля Марі-Шанталь Міллер – дружина кронпринця Павлоса.

Весілля принца Філіппоса та Ніни Флор / Фото: Getty Images

Весілля принца Філіппоса та Ніни Флор / Фото: Associated Press

Весілля принца Філіппоса та Ніни Флор / Фото: Associated Press

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