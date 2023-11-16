У жовтій сукні та кумедному квітковому капелюсі: як королева Єлизавета II їздила до Гани

За час свого 70-річного правління королева Єлизавета ІІ дуже багато подорожувала.

Цей кадр було зроблено 16 листопада 1961 року, через дев'ять років після того, як Єлизавета зійшла на британський престол, замінивши свого батька короля Георга VI, з яким була дуже близькою.

На знімку королева заскочена під час візиту до Гани, вона розмовляє з вищими керівниками під час екскурсії по арені Дурбар на стадіоні Кумасі. Одягнена Єлизавета того дня була в жовту сукню і кумедний квітковий капелюх. У неї на шиї перлинне намисто, маленькі перлинні сережки у вухах, а на грудях пришпилена діамантова брошка у вигляді великого банта, яку королева часто носила протягом усього свого життя.

Королева Єлизавета II, 16 листопада 1961 року / Фото: Associated Press

Вона у білих високих рукавичках та у білих туфлях на підборах, а в руці тримає сумку білого кольору на короткій ручці.

Королева Єлизавета II завжди любила яскраво одягатися і пояснювала це тим, що її завжди має бути добре видно у натовпі. Раніше ми показували вам образи королеви Єлизавети ІІ за історію її 70-річного правління.

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