У жовтій сукні та перлах: королева Максима підкорила ще одним луком в турі

У день 21-ї річниці свого весілля королева Максима та король Віллем-Олександр відвідали район Шарлоо під час туру Карибськими островами.

У присутності своєї старшої дочки принцеси Катарини-Амалії та інших людей король і королева повісили замок кохання на спеціальну металеву конструкцію, створену для того, щоб закохані закріплювали на ній свої замки на честь своїх стосунків.

Королева Максима з чоловіком та дочкою / Фото: Getty Images

У цей особливий для королівського подружжя день Максима мала особливо яскравий вигляд. Вона одяглася в жовту сукню від Natan Couture вільного крою, взула туфлі-човники зі зміїної шкіри і підібрала клатч їм у тон. Взуття та сумка також були від улюбленого бренду королеви Natan Couture.

На голові у Максими був лаконічний капелюх від La Maison Fabienne Delvigne, на шиї – намисто перлів, а у вухах сережки з перлів від Steltman Jeweler. Також Максима одягла годинник, зробила світлий манікюр та легкий денний макіяж.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Король Віллем-Олександр був у білій сорочці та синіх штанях, а піджак він, очевидно, зняв. Пару сфотографували, коли вони закріплювали свій замок на конструкцію. А поряд стояла їхня дочка Катаріна-Амалія. На дівчині була квітчаста блузка, червоні штани зі стрілками, нюдові туфлі на підборах та синій клатч у руках.

Читайте також: