Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У жовтій сукні та прикрасах матері: принцеса Єлизавета на святковому заході у Брюсселі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
400
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У жовтій сукні та прикрасах матері: принцеса Єлизавета на святковому заході у Брюсселі

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

21-річна спадкоємиця бельгійського трону з'явилася разом із батьками на святковій месі у соборі Св. Михайла та Св. Гудули у Брюсселі на честь Національного дня.

Члени бельгійської королівської родини сьогодні з'явилися на публіці і були зазнімковані дорогою до собору. Нас потішила своїм яскравим образом королева Матильда, а також здивувала її старша дочка – принцеса Єлизавета.

Принцеси Єлизавета та Елеонора та королева Матильда / © Getty Images
Принцеси Єлизавета та Елеонора та королева Матильда / Фото: Getty Images

Майбутня королева Бельгії з'явилася на публіці у жовтій сукні міді без рукавів з колекції осінь-зима 2023 року Natan Couture, до неї підібрала замшеві нюдові босоніжки від Gianvito Rossi та капелюх з широкими крисами  від Maison Fabienne.

Принцеса Єлизавета доповнила образ перлинними сережками своєї матері королеви Матильди, її ж діамантовим браслетом, а також тримала в руках маленький бежевий клатч та шкіряні рукавички зі світлої шкіри.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images
Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Молодша сестра принцеси – 15-річна принцеса Елеонора – одягла золоту сукню з воланами від бренду Maje.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
400
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація