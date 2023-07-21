У жовтій сукні та прикрасах матері: принцеса Єлизавета на святковому заході у Брюсселі

21-річна спадкоємиця бельгійського трону з'явилася разом із батьками на святковій месі у соборі Св. Михайла та Св. Гудули у Брюсселі на честь Національного дня.

Члени бельгійської королівської родини сьогодні з'явилися на публіці і були зазнімковані дорогою до собору. Нас потішила своїм яскравим образом королева Матильда, а також здивувала її старша дочка – принцеса Єлизавета.

Принцеси Єлизавета та Елеонора та королева Матильда / Фото: Getty Images

Майбутня королева Бельгії з'явилася на публіці у жовтій сукні міді без рукавів з колекції осінь-зима 2023 року Natan Couture, до неї підібрала замшеві нюдові босоніжки від Gianvito Rossi та капелюх з широкими крисами від Maison Fabienne.

Принцеса Єлизавета доповнила образ перлинними сережками своєї матері королеви Матильди, її ж діамантовим браслетом, а також тримала в руках маленький бежевий клатч та шкіряні рукавички зі світлої шкіри.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Молодша сестра принцеси – 15-річна принцеса Елеонора – одягла золоту сукню з воланами від бренду Maje.

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