У жовтій сукні та в лаконічному капелюсі: королева Максима з чоловіком прибули до Нью-Йорка

Вчора Їхні королівські Величності зустрілися з губернаторкою штату Нью-Йорк Кеті Гокул та її чоловіком Вільямом Хочула-молодшим.

Король Віллем-Олександр та королева Максима відвідують губернаторку штату Нью-Йорк Кеті Гокул та її чоловіка Вільяма Хочула-молодшого / Фото: Getty Images

Королева одягнулася цього дня в жовту сукню без рукавів з вишивкою на грудях від Maison Natan, в руках вона тримала світлий клатч зі зміїної шкіри від Sophie Habsburg, хустку та шкіряні рукавички, а взута була в туфлі із застібками навколо щиколотки Jantaminiau.

До тону сукні королева підібрала мініатюрний головний убір і доповнила образ сережками-висячками Maison Van Belle, кількома золотими браслетами на зап'ястях, а також насиченим макіяжем очей.

Королева Максима / Фото: Getty Images

"Штат Нью-Йорк важливий для Нідерландів, коли йдеться про торгові та інвестиційні інтереси. У штаті розташовані провідні інститути знань, які є основним двигуном інновацій для вирішення глобальних проблем, таких як кліматичний та енергетичний перехід, а також цифровізація", — заявило королівське подружжя після візиту у своєму Instagram.

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Днем раніше Максима та Віллем-Олександр відвідали місто Саванна, де королева сяяла у білій сукні від Dior.

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