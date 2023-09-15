У жовтій сукні та в лубутенах із шипами: принцеса Софія з чоловіком з'явилася на святковому заході

Його єдиний син принц Карл Філіп із дружиною принцесою Софією відвідали захід, присвячений 50-й річниці від дня коронації короля Швеції Карла Густава. Вони відвідали службу в Королівській палацовій церкві у Стокгольмі.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

15 вересня 1973 року Карл Густав став королем Швеції після смерті свого діда Густава VI Адольфа. 19 вересня він ухвалив необхідні королівські запевнення під час позачергового засідання кабінету міністрів. Після цього він постав перед парламентом, дипломатичним корпусом, судом у Державному залі Королівського палацу, де виголосив промову. На засіданні кабінету міністрів король оголосив, що його королівським ім'ям буде Карл XVI Густав, король Швеції.

Кронпринцеса Вікторія та король Карл Густав / Фото: Getty Images

Принцеса Софія приїхала на святковий захід у сукні міді теплого відтінку з довгими рукавами та широким поясом, який доповнила пласким капелюхом до тону, лимонними туфлями-човниками з шипами від Christian Louboutin, сірими рукавичками й сірим клатчем. Образ Софія доповнила кількома дорогоцінними браслетами на зап'ястях, гарним хвилястим укладанням і гарним макіяжем.

Її чоловік принц Карл Філіп теж мав стильний вигляд і був у синьому костюмі, білій сорочці і темно-синій краватці в принт.

Захід також відвідали молодша дочка короля Карла Густава й королеви Сільвії – принцеса Мадлен із чоловіком Крістофером О'Ніллом та спадковий принц Данії Фредерік із дружиною, кронпринцесою Мері.

Принцеса Мадлен та Крістофер О'Ніл / Фото: Getty Images

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

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