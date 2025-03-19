У жовтій сукні та з білим клатчем у руках: розкішний вихід королеви Ранії

Іфтар – це вечірній прийом їжі у мусульман під час ісламського місяця Рамадан. Проводиться до або після вечірньої молитви.

Королева Йорданії написала, що зустрілася з жінками Мадаби, повідомивши, що зустріч відбулася дуже тепло, а також поділилася на своїй сторінці у Instagram фото та відео.

"Учорашній іфтар у Мадабі, країні краси та мозаїки", — підписала кадри з відео королева.

Ранія приїхала на зустріч у максісукні насиченого жовтого кольору з довгими рукавами, декором на грудях та золотистим поясом на талії, яку доповнила білим клатчем та туфлями відтінку металік на підборах. У неї було гарне укладання та макіяж на обличчі.

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Раніше ми показували, який яскравий лук обрала королева Йорданії для зустрічі з молоддю.

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