У жовтій сукні та з червоним манікюром: королева Максима сходила на концерт

Король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали ще один захід у межах свого візиту на Кіпр.

Королівська пара Нідерландів була присутня на концерті нідерландського арфіста Ремі ван Кестерена в Нікосії. Максима приїхала на концерт у жовтій сукні з квітами довжини міді, доповнивши вбрання гірчичними туфлями-човниками на підборах і шарфом, який тримала в руках. У неї в руці також був невеликий бронзовий клатч, волосся королева розпустила і зробила насичений макіяж очей, а у вуха вдягла сережки-висячки. Нігті королеви були нафарбовані червоним лаком.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Король був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика чорного кольору.

А напередодні королева Максима в бордовій сукні і крислатому капелюсі сходила з чоловіком на екскурсію.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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