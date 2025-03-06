У жовтій сукні та з червоним манікюром: королева Максима сходила на концерт

Король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали ще один захід у межах свого візиту на Кіпр.
Королівська пара Нідерландів була присутня на концерті нідерландського арфіста Ремі ван Кестерена в Нікосії. Максима приїхала на концерт у жовтій сукні з квітами довжини міді, доповнивши вбрання гірчичними туфлями-човниками на підборах і шарфом, який тримала в руках. У неї в руці також був невеликий бронзовий клатч, волосся королева розпустила і зробила насичений макіяж очей, а у вуха вдягла сережки-висячки. Нігті королеви були нафарбовані червоним лаком.
Король був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика чорного кольору.
А напередодні королева Максима в бордовій сукні і крислатому капелюсі сходила з чоловіком на екскурсію.
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