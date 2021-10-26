У жовтій сукні та з усмішкою: 95-річна Єлизавета II дала аудієнцію

У жовтій сукні та з усмішкою: 95-річна Єлизавета II дала аудієнцію

95-річна монархиня вперше з'явилася на публіці після того, як була госпіталізована до лікарні минулого тижня.

Сьогодні Її Величність Єлизавета ІІ через відеозв'язок дала аудієнцію послу Республіки Корея. Перебуває королева у своїй резиденції у Віндзорському замку.

Монархиня мала чудовий вигляд в жовтій сукні з двома рядами ґудзиків, кольє-трьохниткою з перлів, з ідеальним кучерявим укладанням і макіяжем на обличчі. Придворні лікарі повідомляли, що госпіталізація Єлизавети II стала вимушеним заходом для того, щоб перевірити деякі аналізи та провести обстеження. Але серйозних проблем зі здоров'ям королева не має.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Втім, це не скасовує того факту, що було вирішено, тепер діти та родичі Єлизавети II супроводжуватимуть її на публічних заходах або відвідуватимуть їх замість королеви, якщо їй за станом здоров'я лікарі рекомендуватимуть залишитися вдома.

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