У жовтій сукні з бантом: герцогиня Кембриджська затьмарила всіх на фіналі Вімблдону

Герцогиня Кембриджська у суботу, 9 липня, відвідала на 13-й день тенісного чемпіонату Вімблдон-2022. Цей захід вона зазвичай не пропускає, оскільки є великою шанувальницею спорту та покровителькою Всеанглійського клубу великого тенісу.
На заході Кетрін з'явилася у яскравому літньому образі, яким справила фурор. Сукня герцогині була від британського бренду Roksanda, мала невеликі рукави та спереду була декорована величезним бантом.
Доповнили цей літній образ сонцезахисні окуляри від Bulgari та білі туфлі-човники від Gianvito Rossi, які, на жаль, не потрапили на фото.
Не обійшлося без прикрас. Кейт підібрала під свою яскраву сукню невеликі круглі сережки з жовтим камінням від ювелірного бренду Kiki McDonough.
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