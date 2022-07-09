У жовтій сукні з бантом: герцогиня Кембриджська затьмарила всіх на фіналі Вімблдону

Герцогиня Кембриджська у суботу, 9 липня, відвідала на 13-й день тенісного чемпіонату Вімблдон-2022. Цей захід вона зазвичай не пропускає, оскільки є великою шанувальницею спорту та покровителькою Всеанглійського клубу великого тенісу.

На заході Кетрін з'явилася у яскравому літньому образі, яким справила фурор. Сукня герцогині була від британського бренду Roksanda, мала невеликі рукави та спереду була декорована величезним бантом.

Кетрін, герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Доповнили цей літній образ сонцезахисні окуляри від Bulgari та білі туфлі-човники від Gianvito Rossi, які, на жаль, не потрапили на фото.

Кетрін, герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Не обійшлося без прикрас. Кейт підібрала під свою яскраву сукню невеликі круглі сережки з жовтим камінням від ювелірного бренду Kiki McDonough.

Кетрін, герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Кетрін, герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

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