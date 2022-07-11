У жовтій сукні з вирізами: Іванка Трамп показала знімки із поїздки до Марокко

Донька експрезидента США з чоловіком відпочиває у Північній Африці.
Іванка Трамп разом із чоловіком Джаредом Кушнером поїхали відпочивати до Марокко. В Instagram донька експрезидента опублікувала фото з поїздки.
Іванка встигла вже змінити кілька луків. Вона гуляла біля моря у світлому топі і сірих коротких шортах.
Потім Трамп позувала у жовтій сукні з вирізами.
Пізніше вона продемонструвала аутфіт у зеленій сукні в смужку.
А на екскурсію Іванка одягла чорний топ, білу спідницю міді і капелюх.
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