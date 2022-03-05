У жовто-блакитному кардигані та на тлі соняшників: Сара Йоркська висловила підтримку дітям України

У жовто-блакитному кардигані та на тлі соняшників: Сара Йоркська висловила підтримку дітям України

Сара Йоркська перезапускає свій серіал історій на YouTube після двомісячної перерви, надсилаючи відео на підтримку дітей в Україні та Афганістані.

Сара Фергюсон повернулася до свого онлайншоу "Час історій з Фергі та друзями", щоб підтримати дітей України.

62-річна мати двох дітей, оточена соняшниками, національною квіткою України, і одягнувши синьо-жовтий кардиган, що нагадує український прапор, присвятила цей епізод дітям України та дітям Афганістану.

Раніше Сара Йоркська відреагувала на вторгнення Росії в Україну. Ексдружина принца Ендрю зробила заяву в соцмережах на підтримку українців.

Члени королівської сім'ї не стали відмовчуватися після вторгнення Росії до України, яке відбулося 24 лютого 2022 року. Раніше принц Чарльз та герцогиня Корнуольська відвідали Український католицький собор у Лондоні, де поставили свічки та помолилися за Україну.

Також президент України Володимир Зеленський особисто подякував герцогу та герцогині Кембриджським за слова підтримки.

А королева Єлизавета II зробила "щедру" пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій у світлі конфлікту в Україні.

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