У синьо-жовтому костюмі та з букетом бузку: представлено нове "фото дня" королеви Єлизавети II

У синьо-жовтому костюмі та з букетом бузку: представлено нове "фото дня" королеви Єлизавети II

В Instagram акаунті королеви Єлизавети II з'явився новий пост із "фотографією дня". Акція присвячена 70-річному правлінню Її Величності.

Вчора королева Єлизавета II пропустила церемонію відкриття парламенту, де від її імені були присутні принц Чарльз і принц Вільям. Але це не означає, що епосі її правління настав кінець. Її Величність за твердого розуму та пам'яті продовжує виконувати свою головну роботу – служити своєму народу. Ось лише через проблеми з мобільністю з'являтися на публіці вона тепер буде вкрай рідко.

Для шанувальників Її Величності в її обліковому записі тепер публікують щодня нове так зване "фото дня", яке знаменує 70 років її перебування на троні.

Сьогодні було опубліковано фото, датоване 2000-м роком.

"2000 рік. Королева отримує квіти від присутніх у Бурку, Новий Південний Уельс, під час візиту до Австралії.

Також 2000-го року світ зустрів нове тисячоліття видовищними урочистостями", — йдеться в акаунті.

Вчора, нагадаємо, ми згадували, як 1999 року королева відвідувала Південну Корею з державним візитом.

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