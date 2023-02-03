У жовто-сірому луку: королева Матильда на новій робочій зустрічі

Королева Бельгії Матильда демонструє новий лук під час візиту до Мехелена, в провінції Антверпен.

Її Величність заскочили під час відвідин світового магазину OXFAM, який цього року, як і сама Матильда, святкує своє 50-річчя.

На захід королева приїхала у жовто-чорному костюмі в принт собачий зуб, під який одягла сіру водолазку та накинула довге сіре пальто. Взута її Величність була в гостроносі чорні чоботи на підборах, а в руках несла квадратний сірий клатч, який був добре підібраний під образу.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Матильда мала класичну зачіску, у вухах золоті сережки-пелюстки, браслет і годинник на зап'ясті, а на пальці виблискувала каблучка з сапфіром. Це одна з двох заручальних каблучок королеви Матильди, докладніше про яку ми розповідали ось тут.

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