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У жовтому бікіні з квітами: Ельза Госк показала кадри з відпустки на Сен-Барті

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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520
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У жовтому бікіні з квітами: Ельза Госк показала кадри з відпустки на Сен-Барті

Ельза Госк / Фото: Instagram Ельзи Госк

Шведська модель Ельза Госк похизувалася фігурою у бікіні. Кадри було зроблено під час відпочинку.

У своєму блогу в Instagram Ельза публікує багато фотографій у бікіні, а також позуючи на пляжі в різних купальниках. 34-річна екс"ангел" Victoria's Secret майже два роки тому стала мамою доньки Тууліккі, але практично одразу ж повернулася до своєї допологової форми.

(гортайте фото праворуч)

На нових знімках, опублікованих зіркою, Госк позує у світло-жовтому бікіні з рожевим квітковим принтом. На шиї має тонкий ланцюжок з круглим пласким кулоном, а в руках жовта плетена сумка від FWRD.

Відпочивала знаменитість із сім'єю на Сен-Берті. Також у блогу вона поділилася знімком луку у світло-салатовій сукні без бретелей від Revolve і з цією ж сумкою і написала у підписі: "Трохи сумую за Сен-Бартом".

Багато зірок зимові канікули проводять у теплих краях і часто обирають саме Сен-Барт. Кадрами звідти також у своєму Instagram ділилася бразильська модель Ізабель Гулар.

(гортайте фото праворуч)

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Дата публікації
Перегляди
520
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