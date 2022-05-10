У жовтому костюмі і з блакитним шарфом: Катерина Бужинська вийшла у Софії на мітинг на підтримку України

Співачка продовжує активно підтримувати український народ у запеклій боротьбі проти російських окупантів.
Катерина Бужинська взяла участь у мирному мітингу на підтримку України, який відбувся у столиці Болгарії вчора, 9 травня, коли країни ЄС святкують своє національне свято - день Європи. Дуже символічно, що мітинг солідарності з українцями відбувся саме у такий день.
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Прийшли тисячі людей, які простягнулися вздовж довгої вулиці. Вони несли у руках синьо-жовті прапори та прапори ЄС.
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"Багато людей об'єдналося заради добра, свободи і миру в Україні", - сказала Бужинська у коментарі для ТСН.ua.
Мітингувальники пройшлися до посольства Росії.
Катерина разом із українцями та болгарами акапельно співали "Ой у лузі червона калина" – ця пісня стала справжнім хітом і символом майбутньої перемоги України.
Артистка показала своїм фоловерам в Instagram знімки з мітингу.
"Софія вчора 09.05.2022. Ці фото для тих, хто каже, що не має сенсу боротися! Буде перемога і мир!!!!! Добро переможе зло!!!" – написала Катерина.
Співачка також розповіла, що вчора, 9 травня, біля пам'ятника радянського солдата зібралися русофіли, які тримали російські прапори. Без бійки там не обійшлося.
Нагадаємо, Бужинська зізналася, що через активну підтримку України, їй погрожують проросійські болгари.
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