У жовтому костюмі і з яскравим макіяжем: неймовірна Айріс Апфель відсвяткувала 100-річчя на вечірці

У жовтому костюмі і з яскравим макіяжем: неймовірна Айріс Апфель відсвяткувала 100-річчя на вечірці

29 серпня 2021 року найяскравіша і неординарна мешканка Нью-Йорка Айріс Апфель відсвяткувала свій сторічний ювілей. Серйозна дата для того, щоб закотити гучну вечірку, чи не так?

Святкувала ювілей Айріс вчора 9 вересня 2021 року в Central Park Tower в Нью-Йорку. Айріс — колекціонерка одягу і прикрас, дизайнерка інтер'єрів і бізнеследі, яка в результаті своєї творчої роботи стала моделлю і інфлюенсером, адже в Instagram на неї підписано понад мільйон фоловерів. Більше про її цікаве життя ви можете докладніше почитати в нашому матеріалі. А поки пропонуємо вам розглянути новий яскравий образ жінки-легенди.

На власному дні народженні Айріс Апфель справді сяяла. Вона одягла жовтий костюм, який складався з дуже незвичайного верху з численними рюшами і штанів зі стрілками, поєднуючи їх з туфлями в тон і з масивними прикрасами на шиї: фіолетовим намистом з жовтими деталями і великим браслетом на зап'ясті.

Айріс Апфель / Getty Images

Незмінним елементом в образі Айріс є великі окуляри в яскравих оправах, цього разу дама одягла чорні. Доповнила свій лук знаменитість лаконічною зачіскою, червоною помадою на губах і таким самим манікюром.

Читайте також: Секрет довголіття: п'ять довгожителів в британській королівській сім'ї

Айріс Апфель — рок-зірка світу моди (9 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання