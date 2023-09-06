У жовтому купальнику і рятувальному жилеті: Іванка Трамп показала, як займається серфінгом

Донька колишнього президента США Дональда Трампа показала фоловерам, чим вона займається у Маямі.
Іванка Трамп обожнює пригоди і активний відпочинок. Цього разу білявка похизувалася в Instagram своїми навичками серфінгу. Вона опублікувала фото та відео, на яких вправно катається на хвилях у Маямі-Біч. Одягнена донька експрезидента у суцільний жовтий купальник, чорний рятувальний жилет і чорну бейсболку.
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На фото також зазнімкований її менший син Теодор, який радіє успіхам мами.
Нагадаємо, минулого разу Іванка Трамп виклала в Instagram Stories знімок з відпочинку, на якому вона постала у чорному бікіні і парео з принтом.
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