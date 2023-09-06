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У жовтому купальнику і рятувальному жилеті: Іванка Трамп показала, як займається серфінгом

У жовтому купальнику і рятувальному жилеті: Іванка Трамп показала, як займається серфінгом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
716
Час на прочитання
1 хв
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У жовтому купальнику і рятувальному жилеті: Іванка Трамп показала, як займається серфінгом

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Донька колишнього президента США Дональда Трампа показала фоловерам, чим вона займається у Маямі.

Іванка Трамп обожнює пригоди і активний відпочинок. Цього разу білявка похизувалася в Instagram своїми навичками серфінгу. Вона опублікувала фото та відео, на яких вправно катається на хвилях у Маямі-Біч. Одягнена донька експрезидента у суцільний жовтий купальник, чорний рятувальний жилет і чорну бейсболку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump)

(гортайте праворуч)

На фото також зазнімкований її менший син Теодор, який радіє успіхам мами.

Нагадаємо, минулого разу Іванка Трамп виклала в Instagram Stories знімок з відпочинку, на якому вона постала у чорному бікіні і парео з принтом.

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Дата публікації
Перегляди
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