У жовтому купальнику і рятувальному жилеті: Іванка Трамп показала, як займається серфінгом

Іванка Трамп обожнює пригоди і активний відпочинок. Цього разу білявка похизувалася в Instagram своїми навичками серфінгу. Вона опублікувала фото та відео, на яких вправно катається на хвилях у Маямі-Біч. Одягнена донька експрезидента у суцільний жовтий купальник, чорний рятувальний жилет і чорну бейсболку.

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На фото також зазнімкований її менший син Теодор, який радіє успіхам мами.

Нагадаємо, минулого разу Іванка Трамп виклала в Instagram Stories знімок з відпочинку, на якому вона постала у чорному бікіні і парео з принтом.

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