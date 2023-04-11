У жовтому луку та у сережках-висячках: королева Максима на публічному заході в Амстердамі

Королева Максима з чоловіком королем Віллемом-Олександром вітали сьогодні президентське подружжя Франції в Амстердамі.

Бріжит Макрон і королева Максима з чоловіками / Фото: Associated Press

51-річна королева приїхала на зустріч у жовтому пальті з поясом на талії, під яким виднілася сукня в принт. Її Величність одягла головний убір до тону пальта, а також підібрала туфлі на високих шпильках та клатч. Вона була в рукавичках із сіточки, з легким макіяжем, зібрала біляве волосся в гарний низький пучок і одягла сережки-висячки з камінням.

Королева сяяла поряд з першою леді франції Бріжит Макрон, перш ніж вони вирушили спостерігати за почесною вартою. Президент Франції в Амстердамі запланував кілька заходів. Еммануель покладе вінок до національної пам'ятки біля палацу в історичному центрі міста, після чого вирушить до Гааги на зустріч із лідерами обох палат парламенту, перш ніж виступити з промовою.

Королева Максима та Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Увечері президентське подружжя повернеться до Амстердама на бенкет, який влаштує для них король Віллем-Олександр. Отже ми побачимо королеву Максиму у вечірньому вбранні і можливо навіть у тіарі.

Бріжит Макрон і королева Максима / Фото: Associated Press

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