У жовтому пальті Louis Vuitton і на підборах: Бріжит Макрон із королевою прогулялася квітковим парком

Перша леді Франції мала насичену програму під час перебування в Амстердамі.

У межах офіційного візиту до Нідерландів Бріжит Макрон разом із королевою країни Максимою прогулялися королівським парком квітів Кекенгоф у місті Ліссе.

Перша леді Франції обрала для свого виходу жовте коротке пальто від Louis Vuitton, яке біля коміра було прикрашене коричневим шкіряним клаптиком із логотипом бренду.

Під верхнімм одягом на ній була чорна водолазка і чорні прямі штани. Взула вона чорні шкіряні туфлі на високих підборах.

Бріжит Макрон і королева Максима / Фото: Getty Images

Аутфіт Макрон доповнила об'ємним укладанням, темними окулярами на обличчі і каблучкою з масивним камінцем.

А королева Максима скомбінувала яскравий червоний костюм від Joseph із картатим пальтом і замшевими туфлями в тон.

Нагадаємо, вчора, 13 квітня, Бріжит Макрон виповнилося 70 років. Із цієї нагоди ми зібрали добірку її ефектних виходів.

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