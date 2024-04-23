У жовтому топі та блакитній спідниці: королева Максима у яскравому аутфіті сходила з родиною на концерт

А 22 квітня король Віллем-Олександр і королева Максима, а також його мати принцеса Беатріс і молодший брат принц Костянтин із дружиною принцесою Лаурентін були присутні на концерті на честь Дня короля в Еммені.

На концерт у театрі Атлас королева Максима приїхала у жовтому топі з довгими рукавами Natan Couture та шовковій спідниці з високою талією теж від Natan Couture красивого блакитного кольору. Образ Її Величності доповнював клатч Bottega Veneta блакитного кольору та замшеві туфлі-човники на підборах небесно-блакитного кольору від її улюбленого бренду Gianvito Rossi.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима розпустила волосся і зробила насичений макіяж, одягла сережки-висячки з синім камінням та кілька золотих браслетів на зап'ястя, у поєднанні з годинником на чорному шкіряному ремінці. У королеви також був світлий манікюр.

Принцеса Лаурентін, король Віллем-Олександр та королева Максима / Фото: Getty Images

Її чоловік король Віллем-Олександр був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та з фіолетовою краваткою. Поруч із королем і королевою була зображена дружина принца Костянтина – принцеса Лаурентін. Вона була в білій сорочці та золотій спідниці-міді, до неї підібрала босоніжки на підборах, а в руках тримала клатч із розсипом паєток. З прикрас на принцесі був золотий чокер, сережки-висячки, золота каблучка з зеленим каменем на пальці та її обручка. Вона також зробила червоний манікюр та виразний макіяж.

Мати короля – принцеса Беатрікс – приїхала у строкатому жакеті та чорних штанях, з чорною накидкою зверху та у чорних туфлях на невисоких підборах.

Принцеса Беатрікс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно король і королева Нідерландів супроводжували королівське подружжя Іспанії під час їхнього триденного державного візиту до Амстердама.

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