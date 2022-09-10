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У жовтому тренчі і з валізою: міністерка закордонних справ Німеччини з візитом у Києві

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У жовтому тренчі і з валізою: міністерка закордонних справ Німеччини з візитом у Києві

Анналена Бербок / Фото: Getty Images

Анналена Бербок неанонсовано відвідала Україну.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала до української столиці із неанонсованим візитом.

Фотографи зазнімкували, як політикиня сиділа у купе поїзда. На ній був жовтий тренч і джинси. На обличчя вона одягла чорну захисну маску.

Анналена Бербок / © Getty Images
Анналена Бербок / Фото: Getty Images

Із поїзда у Києві Барбок вийшла у тому самому жовтому тренчі, чорних прямих штанях і чорних ботильонах на танкетці. Вона тримала валізу і чорну містку сумку на плечі.

Анналена Бербок / © Getty Images
Анналена Бербок / Фото: Getty Images

Міністерка вже встигла відвідати на Київщині проєкт з розмінування, який профінансований Німеччиною.

Анналена Бербок / © Getty Images
Анналена Бербок / Фото: Getty Images

Анналену у чорній куртці сфотографували на тлі знищеного міною автомобіля.

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