У жовтому вбранні і замшевих ботфортах: Джилл Байден із чоловіком взяла участь у передвиборчому заході

Першша леді США обрала для свого виходу красивий яскравий образ.
Фотографи зазнімкували, як президент Джо Байден і його дружина Джилл Байден йшли південною галявиною Білого дому на борт Marine One у Вашингтоні.
Президентське подружжя відправилося до Манассаса, штат Вірджинія, на передвиборний захід.
Байдени виступили на сцені в університетському містечку Університету Джорджа Мейсона. Під час кампанії обговорювали права на аборти. Пріоритетом передвиборчої кампанії Джо Байдена є повернення американським жінкам права на аборт.
Перша леді, як завжди, мала чудовий вигляд. На ній був жовтий костюм, який складався із елегантного подовженого жакета і сукні-футляра. Вбрання Джилл скомбінувала з чорними замшевими ботфортами з жовтими блискавками по боках і на високих ботфортах.
Утеплилася дружина президента чорним шарфом і чорними рукавичками.
Аутфіт Джилл доповнила зачіскою з локонами, окулярами-авіаторами, макіяжем із акцентом на очах, сережками з камінням, ланцюжками з підвісками і золотими браслетами.
Джо Байден був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку, блакитну краватку і чорні туфлі.
Нагадаємо, раніше Джилл Байден у рожевій сукні і перлах приїхала до Чикаго.
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