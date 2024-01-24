У жовтому вбранні і замшевих ботфортах: Джилл Байден із чоловіком взяла участь у передвиборчому заході

Першша леді США обрала для свого виходу красивий яскравий образ.

Фотографи зазнімкували, як президент Джо Байден і його дружина Джилл Байден йшли південною галявиною Білого дому на борт Marine One у Вашингтоні.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президентське подружжя відправилося до Манассаса, штат Вірджинія, на передвиборний захід.

Байдени виступили на сцені в університетському містечку Університету Джорджа Мейсона. Під час кампанії обговорювали права на аборти. Пріоритетом передвиборчої кампанії Джо Байдена є повернення американським жінкам права на аборт.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді, як завжди, мала чудовий вигляд. На ній був жовтий костюм, який складався із елегантного подовженого жакета і сукні-футляра. Вбрання Джилл скомбінувала з чорними замшевими ботфортами з жовтими блискавками по боках і на високих ботфортах.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Утеплилася дружина президента чорним шарфом і чорними рукавичками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила зачіскою з локонами, окулярами-авіаторами, макіяжем із акцентом на очах, сережками з камінням, ланцюжками з підвісками і золотими браслетами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку, блакитну краватку і чорні туфлі.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Джилл Байден у рожевій сукні і перлах приїхала до Чикаго.

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