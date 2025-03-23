У жовтому жакеті-блузці з V-подібним вирізом: яскравий вихід прем’єр-міністерки Латвії

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня взяла участь у саміті ЄС, який відбувся у будівлі Європейської ради у Брюсселі. Там вона з'явилася у яскравому образі.

Евіка Сіліня / Фото: Associated Press

На Сіліні був приталений жовтий жакет-блузка з V-подібним вирізом і таким самим тканинним поясом на талії. Верх вона скомбінувала з чорною спідницею-олівцем і чорними туфлями.

Евіка Сіліня / Фото: Associated Press

Евіка доповнила аутфіт гарною зачіскою з локонами і ніжним макіяжем.

Евіка Сіліня / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Евіка Сіліня продемонструвала лук у сукні міді трендового шоколадного кольору з рукавами три четверті і V-подібним вирізом.

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