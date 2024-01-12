У жовтому жакеті і синій спідниці: прем’єр-міністерка Естонії в образі у кольорах українського прапора зустрілася із Зеленським

Вчора, 11 січня, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас зустріла у себе в гостях у Таллінні президента України Володимира Зеленського, який приїхав із робочим візитом.

Кая Каллас і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Для цієї зустрічі Каллас обрала образ у кольорах українського прапора. На ній була синя спідниця за коліна, білий топ і жовтий жакет, до якого вона прикріпила брошку у вигляді синьо-жовтої квітки.

Кая Каллас і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Свій аутфіт прем'єрка доповнила чорними туфлями. Вона зробила акуратне укладання, макіяж із кораловою помадою, вуха прикрасила лаконічними сережками, а руку – годинником і каблучкою.

Кая Каллас і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський був одягнений у світшот кольору хакі, штани карго і коричнево-бежеві кросівки.

Кая Каллас і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Кая Каллас на Європейському саміті в Гранаді з'явилася у блакитному костюмі, який складався зі спідниці за коліна і блузки з короткими рукавами і вузлом на животі.

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