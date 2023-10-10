У жовтому жакеті та дуже особливих сережках: принцеса Кейт із чоловіком Вільямом на молодіжному форумі

Подружжя поговорило з молодими людьми, які беруть участь у серії семінарів, присвячених емоціям, стосункам та громадській діяльності, на заводі Factory Works у Бірмінгемі.

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Кейт сьогодні була в яскраво-жовтому жакеті від LK Bennett, чорному топі та в чорних широких штанях. Також принцеса доповнила образ сережками у формі зірки, подарованими королівській особі тренеркою клубу регбі Мейденгеда Сарою Рентон, які були зроблені на згадку про дочку місіс Рентон, Іссі, яка трагічно наклала на себе руки у віці 17 років на початку цього року після боротьби з депресією.

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Кейт отримала цей подарунок під час поїздки до регбійного клубу у червні. Тоді місіс Рентон сказала: "Моя дочка Іссі наклала на себе руки. Прибуток від сережок піде у Brave Minds, благодійну організацію в галузі психічного здоров'я, яка підтримує дітей, які використовують платформи регбійних клубів. Психічне здоров'я – дуже важлива проблема. Вона була чудова, Іссі, справжній ковток свіжого повітря. У неї були прекрасні друзі, вона оточувала себе найкращими людьми. Але вона також боролася із депресією. Все виявилося складнішим, ніж мало бути. Ми думали, що вона явно почувається краще, ніж то було насправді", - сказала тоді місіс Рентон.

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Місіс Рентон додала, що Кейт сказала їй, що носитиме сережки у майбутньому. І ось сьогодні принцеса Уельська виконала свою обіцянку. Образ Кейт був доповнений гарним укладанням хвилями та легким макіяжем.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми згадували виходи принцеси Кейт у високих чоботях.

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