У жовтому жакеті та синій спідниці: королева Максима в яскравому луку приїхала на обід із чоловіком

Король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали урочистий обід.
Нідерландська монарша пара з'явилася на обіді Uitblinkerslunch у палаці Нордейнді в Гаазі. Обід призначений для людей, які досягли виняткових досягнень у спорті, професії, мистецтві чи науці.
Королева Максима приїхала на обід у жовтому жакеті та синій спідниці-міді в принт від улюбленого бренду Maison Natan, доповнивши його туфлями-човниками на підборах Gianvito Rossi. У королеви було розпущене волосся, у її вухах були сережки-висячки з сапфірами і каблучка з великим сапфіром на пальці. Також образ королеви був доповнений кількома браслетами, годинником на зап'ясті та бордовим манікюром.
Її чоловік Віллем-Олександр був одягнений у синій костюм, а його лук чудово гармоніював з образом дружини.
Нагадаємо, минулого тижня королева Максима приїхала на церемонію у сукні, яку носила багато років тому.
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