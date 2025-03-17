У жовтому жакеті та сірих штанях: королева Матильда продемонструвала стильний весняний образ

Королева Бельгії відвідала сьогодні театр, де побувала на цікавому майстер-класі у Брюсселі.

Її Величність відвідала майстер-клас зі співу у федеральному оперному театрі Бельгії, організований у межах програми "Un pont entre deux mondes".

Королева Матильда обрала цього разу для виходу на публіку яскраве жовто-сіре вбрання. На ній була жовта блузка з високою горловиною, жакет їй до тону і сірі штани-кльош зі стрілками. Королева зробила свою фірмову зачіску, ледь помітний макіяж на обличчі та одягла золоті сережки у вигляді пелюсток, а також одягла улюблений браслет на зап'ястя.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

До речі, кілька днів тому у вбранні ніжно-блакитного кольору королева Матильда з'явилася на робочому заході у Брюгзі.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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