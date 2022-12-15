У зимовому луку: принцеса Уельська прикрасила ялинку у Вестмінстерському абатстві

В акаунті принца та принцеси Уельських поділилися роликом і показали, як принцеса Кетрін додає останні штрихи до різдвяної ялинки перед другим щорічним святковим концертом різдвяних гімнів, який відбудеться сьогодні, 15 грудня.

Напередодні її другого щорічного концерту Royal Carols: Together at Christmas було випущено нове відео, на якому 40-річна принцеса Уельська прикрашає святкову ялинку у Вестмінстерському абатстві.

"Останні штрихи перед службою гімнів #TogetherAtChristmas", — йдеться у підписі до відео у Twitter на сторінці принца та принцеси Уельських. У відео грає весела різдвяна музика, а принцеса Кейт із усмішкою прикрашає ялинку.

Вона одягнена в теплий светр Holland Cooper за 221 долар, у якому вже раніше неодноразово виходила у світ (у ньому ми бачили Кетрін під час участі у проєкті, присвяченому психічному здоров'ю дітей). Також на Кейт були чорні штани від Roland Mouret вартістю 655 доларів. У принцеси красиво укладене волосся, а на обличчі природний макіяж.

Final touches ahead of the #TogetherAtChristmas Carol Service tomorrow pic.twitter.com/mixjI8d5TD — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) December 14, 2022

Сьогодні під час концерту очікується багато гостей та членів королівської родини. Захід буде присвячено пам'яті королеви Єлизавети ІІ.

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