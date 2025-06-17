У золоті та діамантах: герцогиня Софі одягла кольє за 271 тисячу гривень на святковий захід

Герцогиня Софі / © Getty Images

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У суботу герцогиня Единбурзька відвідала з чоловіком принцом Едвардом офіційний парад на честь дня народження короля в Лондоні.

Софі одягла зелену шовкову сукню з рукавами-ліхтариками від бренду Beulah London і доповнила образ солом’яним капелюхом-пігулкою від Jane Taylor, яку прикрашав великий бант з органзи.

Герцогиня Софі і сер Тімоті Лоуренс / © Getty Images

Королівська особа доповнила образ підвіскою G. Collins and Sons 'Diamond Set Infinity Pendant', яка на сайті ювелірного будинку коштує 4850 фунтів стерлінгів (271 808 гривень). Підвіска з розсипом діамантів у центральній частині та ореолом діамантів навколо неї, її Софі носить від 2017 року.

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Герцогиня Софі / © Getty Images

У кареті герцогиня їхала разом із чоловіком принцеси Анни — сером Тімом Лоуренсом. Її двоє дітей, леді Луїза Віндзор та Джеймс, граф Вессекський, не були присутні на заході. А її чоловік принц Едвард їхав верхи на коні як полковник шотландської гвардії.

Trooping the Colour 2025 / © Associated Press