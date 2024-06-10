У золотих слінгбеках і кобальтовій сукні з плісуванням: Джилл Байден на пам'ятній церемонії у Франції

Президентське подружжя США вшанувало полеглих у Першій світовій війні, похованих на американському кладовищі.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден у межах свого офіційного візиту до Франції взяли участь у церемонії покладання вінків на американському кладовищі Першої світової війни Ен-Марн у Бельо.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Із літака перша леді вийшла у сукні міді кобальтового кольору з плісованою спідницею і тонким тканинним ремінцем на талії. Вбрання вона скомбінувала із золотими слінгбеками з чорними носками.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила зачіскою з локонами, сонцезахисними окулярами-авіаторами, ланцюжком із підвіскою, золотими браслетами і каблучкою.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку, блакитну краватку і чорні туфлі.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Потім президентське подружжя сфотографували в аеропорту Орлі, що на півдні від Парижа, коли вони поверталися до Вашингтона.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на державній вечері у Єлисейському палаці Джилл Байден продемонструвала елегантний образ у темно-синій оксамитовій сукні від Schiaparelli з широким поясом на талії, довгим шлейфом і відкритими плечима.

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