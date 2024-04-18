У золотисто-жовтому вбранні і туфлях із бантами: 76-річна Гілларі Клінтон відвідала прем'єру на Бродвеї

Експерша леді США і колишня державна секретарка країни мала гарний і яскравий вигляд на івенті.

Гілларі Клінтон відвідала прем'єру "The Wiz" на Бродвеї у театрі Marquis Theatre у Нью-Йорку.

Там вона з'явилася у золотисто-жовтому вбранні, під яким на ній був чорний топ і чорні штани-кльош. Аутфіт Гілларі доповнила жовтим шарфом у клітинку і з торочкою, а також чорними замшевими туфлями з бантами.

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

Лук експерша леді доповнила акуратним укладанням, макіяжем із чорними стрілками і рожевою помадою, сережками-кліпсами, золотими ланцюжками з підвіскою та золотими браслетами.

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Гілларі Клінтон разом із чоловіком побувала на державній вечері у Білому домі. Там вона постала у різнокольоровій широкій сукні-балахоні з флористичними мотивами.

Читайте також: