У світлому костюмі та з перлами на шиї: королева Максима з королем Віллемом-Олександром на церемонії

Королівське подружжя приїхало на церемонію вручення премії "Чотири свободи" в абатстві в Мідделбурзі. Разом з ними на заході з'явилася і мати короля Віллема-Олександра – принцеса Беатрікс.

Королева Максима та король Віллем-Олександр з принцесою Беатрікс / Фото: Getty Images

Королева Максима одягла цього дня світлий короткий жакет з поясом, що підкреслює талію та спідницю-міді, доповнивши вбрання нюдовими шкіряними туфлями-човниками на підборах, капелюхом, рукавичками та клатчем, який тримала в руках. На зап'ясті у Максими був годинник на чорному шкіряному ремінці, який вона часто носить і кілька золотих браслетів, зокрема й улюблений з кольоровим камінням.

Максима одягла перлове намисто та перлинні сережки-висячки, зробила насичений макіяж очей і підкреслила губи рожевою помадою, а волосся зібрала в низький пучок. Її чоловік Віллем-Олександр був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та з червоною краваткою у принт.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Мама короля – принцеса Беатрікс була у синьому костюмі та накидці, туфлях на невисоких підборах, капелюсі своєї улюбленої форми, із золотим кольє на шиї, у сережках та із золотим годинником на зап'ясті. У неї на обличчі був макіяж, а на пальці виблискувала каблучка із сапфіром.

Днем раніше королева Максима з'являлася на публіці в синій сукні та крислатому капелюсі, коли відвідала конференцію "Доступне життя" Національного інституту бюджетної інформації.

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