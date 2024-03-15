У золотій блузці та спідниці-олівець: королева Максима відвідала конференцію

Її Величність взяла участь у Національній конференції з циркулярної економіки у Де Васімі в Неймегені. Конференція була організована Міністерством інфраструктури та водного господарства на тему "Від гарного старту до бізнесу, що процвітає".

52-річна королева Максима з'явилася на конференції у дуже стильному аутфіті. На ній була золота блуза, бронзова спідниця-олівець з поясом на талії, золоті замшеві туфлі-човники на підборах і пальто Max Mara. До тону блузки та туфель Максима підібрала клатч. Образ свій королева доповнила квітковими сережками із перлинами, насиченим макіяжем і зібрала волосся у низький пучок.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Минулого свого виходу королева Максима відвідала з робочим візитом індустріальний парк Чемелот і кампус Брайтлендс у Геліні, де з'явилася в цьому самому двобортному вовняному пальті світло-коричневого кольору від Max Mara.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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