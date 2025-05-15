У золотій блузі та синій спідниці: яскрава королева Максима з’явилася на заході в Амстердамі

Королева Максима / © Getty Images

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Королева Максима відкрила Центр досліджень та діагностики ADORE в Амстердамі.

Цей центр є ініціативою Амстердамського UMC і фокусується на поєднанні зусиль онкологів та нейробіологів з метою дослідження, нових рішень та методів лікування раку та захворювань мозку, таких як хвороба Альцгеймера та розсіяний склероз.

Королева приїхала на зустріч в аутфіті від улюбленого бренду Natan Сouture, який складався із золотого топа з круглим вирізом та довгими рукавами та синьої максіспідниці, доповнивши вбрання туфлями-човниками зі шкіри синього кольору від Scully & Scully. Королівський образ був доповнений крислатим золотим капелюхом Maison Fabienne Delvigne, в руках вона тримала синій клатч, у вухах у неї сяяли золоті сережки з перлинами, а на пальці був золотий перстень.

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Максима зібрала волосся у низький пучок і зробила виразний макіяж, а нігті нафарбувала темним лаком.

Королева Максима / © Getty Images

Нагадаємо, днями королева Максима та її чоловік король Віллем-Олександр здійснили регіональний візит до Лопікерварда і Вейфхеренландена в провінції Утрехт, де Її Величність з’явилася в рожевому вбранні.

Королева Максима / © Getty Images