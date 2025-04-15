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У золотій блузці та спідниці-олівець: королева Максима відвідала новий захід
Королева Нідерландів відвідала захід у межах Всесвітнього дня квантових технологій в Енсхеді.
Всесвітній день квантової техніки — це ініціатива вчених із понад 65 країн, спрямована на залучення громадськості до квантової фізики та технологій.
Королева Максима взяла участь у пленарній програмі, де експерти та науковці з Університету Твенте провели різноманітні демонстрації квантової фізики та технологій.
Її Величність одяглася цього дня в золоту блузку і спідницю-олівець від Natan Сouture, а взута була в туфлі-човники Gianvito Rossi. Свій образ королева доповнила сережками у вигляді золотих куль і золотими намистами на шиї, волосся зібрала в низьку зачіску, а в макіяжі підкреслила очі.
У Instagram королівської родини поділилися кількома знімками із заходу.
Нагадаємо, нещодавно ми показували образ королеви Максими у білій сукні з V-подібним вирізом на декольте, коли вона відвідала нову робочу зустріч.