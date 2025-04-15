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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
1 хв

У золотій блузці та спідниці-олівець: королева Максима відвідала новий захід

Королева Нідерландів відвідала захід у межах Всесвітнього дня квантових технологій в Енсхеді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Всесвітній день квантової техніки — це ініціатива вчених із понад 65 країн, спрямована на залучення громадськості до квантової фізики та технологій.

Королева Максима взяла участь у пленарній програмі, де експерти та науковці з Університету Твенте провели різноманітні демонстрації квантової фізики та технологій.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Її Величність одяглася цього дня в золоту блузку і спідницю-олівець від Natan Сouture, а взута була в туфлі-човники Gianvito Rossi. Свій образ королева доповнила сережками у вигляді золотих куль і золотими намистами на шиї, волосся зібрала в низьку зачіску, а в макіяжі підкреслила очі.

У Instagram королівської родини поділилися кількома знімками із заходу.

/ © Instagram королівської родини Нідерландів

© Instagram королівської родини Нідерландів

Нагадаємо, нещодавно ми показували образ королеви Максими у білій сукні з V-подібним вирізом на декольте, коли вона відвідала нову робочу зустріч.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Сумки королеви Максими / © Getty Images

Сумки королеви Максими / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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