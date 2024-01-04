У золотій кареті: Маргрете II їхала на свій останній банкет як королева

Королева Данії Маргрете II, яка складає з себе повноваження з 14 січня і віддає престол своєму старшому синові кронпринцу Фредеріку, була зазнімкована дорогою до палацу Крістіансборг.

Її Величність їхала у золотій кареті у супроводі кінної ескадрильї гвардійського гусарського полку з Амалієнборга до палацу Крістіансборг на традиційний новорічний прийом у Копенгагені.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Це її останній новорічний прийом як королеви Данії, оскільки влада вже скоро перейде до її сина, кронпринца Фредеріка.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

83-річна королева одягнена у коричневу шубу, а на прийомі з'явилася у бордовій сукні та вся в орденах, а також одягла перлинні сережки.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

На заході також були присутні кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері – майбутні король та королева Данії.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік з королевою Маргрете II / Фото: Getty Images

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