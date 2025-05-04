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У золотій мінісукні: Іванка Трамп із чоловіком сходила на вечірку у Маямі
Донька президента США у гламурному вбранні похизувалася стрункою фігурою і ногами.
Іванка Трамп разом із своїм чоловіком Джаредом Кушнером сходила на вечірку у Маямі. Знімки звідти вона опублікувала в Instagram Stories.
Донька президента, як завжди, мала розкішний вигляд. Вона одягла золоту мінісукню приталеного силуету з американською проймою і галтером. Вбрання підкреслило її підтягнуту фігуру і стрункі ноги.
Лук вона доповнила бежевими босоніжками на шпильках. Іванка зробила ідеально рівне укладання, макіяж смокі-айс і завершила аутфіт лаконічними прикрасами.
Джаред був одягнений у все чорне: оксамитовий піджак, футболку і штани.
Нагадаємо, Іванка Трамп під час подорожі на захід Сполучених Штатів продемонструвала образ у бежевій сукні міді А-силуету, зверху якої вона одягла коричневий жакет.