У золотій мінісукні: Іванка Трамп із чоловіком сходила на вечірку у Маямі

Іванка Трамп із чоловіком / © Instagram Іванки Трамп

Реклама

Іванка Трамп разом із своїм чоловіком Джаредом Кушнером сходила на вечірку у Маямі. Знімки звідти вона опублікувала в Instagram Stories.

Донька президента, як завжди, мала розкішний вигляд. Вона одягла золоту мінісукню приталеного силуету з американською проймою і галтером. Вбрання підкреслило її підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

© Instagram Іванки Трамп

Лук вона доповнила бежевими босоніжками на шпильках. Іванка зробила ідеально рівне укладання, макіяж смокі-айс і завершила аутфіт лаконічними прикрасами.

Реклама

© Instagram Іванки Трамп

Джаред був одягнений у все чорне: оксамитовий піджак, футболку і штани.

Нагадаємо, Іванка Трамп під час подорожі на захід Сполучених Штатів продемонструвала образ у бежевій сукні міді А-силуету, зверху якої вона одягла коричневий жакет.