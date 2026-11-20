Князь Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images

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Захід відбувся після меси подяки у Соборі святого Миколая. Для головного державного свята країни Шарлін обрала штанний костюм молочно-кремового відтінку з подовженим жакетом із коміром-стійкою, який був прикрашений вишуканою об'ємною квітковою аплікацією вздовж застібки та по лінії плечей.

А на вечірньому концерті вона з'явилася в ексклюзивній версії ефектної сукні з колекції Elie Saab весна-літо 2026. Якщо оригінальна версія з подіуму відрізнялася відкритим декольте, пишною спідницею А-силуету і ефектним розрізом до стегна, то принцеса адаптувала фасон до королівського протоколу. Образ Шарлін доповнила червоно-білою стрічкою Ордена Святого Карла та стриманими діамантовими сережками у вухах. Макіяж на її обличчі був вечірній та виразний, а зачіска елегантною.

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Князь Альбер II та княгиня Шарлін і принцеса Кароліна / © Getty Images

Княгиня також зробила світлий манікюр, а на пальці у неї сяяли дві каблучки — одна з них заручальна з діамантом.

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Князь Альбер II носив чорний кітель із шовковими лацканами, золотими ґудзиками, застібкою-ланцюжком на талії та золотими еполетами на плечах. На лівому боці грудей закріплено колодку з мініатюрами державних орденів та медалей. На ньому був жилет і біла сорочка, і класична біла краватка-метелик, сині штани та лаковані чорні туфлі.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images

На день раніше сім'я поділилася новими портретами Альбера II і Шарлін, зробленими в палаці після меси.

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