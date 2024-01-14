У золотій сукні та кольє Єлизавети II: принцеса Анна відвідала прийом

Днями принцеса Анна відвідала прийом у Верховній комісії Великої Британії в Коломбо, Її візит присвячений 75-річчю дипломатичних відносин між Великою Британією та Шрі-Ланкою. Супроводжує Анну у поїздці її чоловік сер Тімоті Лоренс.

На прийом принцеса Анна прибула в золотій сукні-міді, білих високих рукавичках та бежевих туфлях із замші на підборах. Під пахвою Її Високість тримала бежеву сумку.

Свій вечірній образ 73-річна принцеса доповнила трьома нитками перлів, схоже на ті самі, які любила носити королева Єлизавета II. Одягла золоті сережки з перлами у вухах і золоту брошку, пришпиленою до сукні. Її волосся було зібране у високу зачіску, а на губах була бордова помада — досить яскрава, такі відтінки любила і покійна королева Єлизавета II.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Раніше принцеса Анна зустрілася з президентом Шрі-Ланки Ранілом Вікремесінгхе у Коломбо. Цього дня Анна з'явилася перед камерами у червоній сукні з принтом, високих білих рукавичках та з білою хусткою на шиї.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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