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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

У золотій сукні та короткому жакеті: королева Матильда у вечірньому вбранні відвідала концерт

Королева Бельгії знову дістала вечірнє вбрання зі свого гардеробу та вирушила на концерт.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Її Величність відвідала концерт переможців Конкурсу віолончелістів імені королеви Єлизавети 2026 року у концертній залі «Бозар» у Брюсселі.

Цього року конкурс для музикантів-початківців відбувався від 4 до 30 травня, і королева Матильда його активно відвідувала.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Цього разу для світського виходу Матильда обрала сукню в білизняному стилі золотого кольору, поєднавши її з золотим коротким жакетом і золотими гостроносими туфлями-човниками на підборах. Вона зробила свою фірмову зачіску, макіяж і наділа золоті сережки та каблучку з сапфіром, а в руках тримала букет квітів.

До речі, в золотій сукні королева вже приїжджала на цей конкурс цього сезону. Тоді вбрання було струмливого силуету з короткими рукавами та вишивкою від улюбленого бренду королеви Natan Couture.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
125
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