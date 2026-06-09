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У золотій сукні та короткому жакеті: королева Матильда у вечірньому вбранні відвідала концерт
Королева Бельгії знову дістала вечірнє вбрання зі свого гардеробу та вирушила на концерт.
Її Величність відвідала концерт переможців Конкурсу віолончелістів імені королеви Єлизавети 2026 року у концертній залі «Бозар» у Брюсселі.
Цього року конкурс для музикантів-початківців відбувався від 4 до 30 травня, і королева Матильда його активно відвідувала.
Цього разу для світського виходу Матильда обрала сукню в білизняному стилі золотого кольору, поєднавши її з золотим коротким жакетом і золотими гостроносими туфлями-човниками на підборах. Вона зробила свою фірмову зачіску, макіяж і наділа золоті сережки та каблучку з сапфіром, а в руках тримала букет квітів.
До речі, в золотій сукні королева вже приїжджала на цей конкурс цього сезону. Тоді вбрання було струмливого силуету з короткими рукавами та вишивкою від улюбленого бренду королеви Natan Couture.