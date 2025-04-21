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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
563
Час на прочитання
1 хв

У золотій сукні та тіарі: опубліковані офіційні портрети принцеси Ізабелли на честь її 18-річчя

21 квітня принцесі Данії Ізабеллі виповнилося 18 років. З такої нагоди вперше було опубліковано офіційні святкові портрети Її Королівської Високості.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Ізабелла

Принцеса Ізабелла

Принцесу сфотографував у Лицарському залі палацу Фредеріка VIII в Амалієнборгу фотограф Стен Евальд. На ній була розкішна золота атласна сукня до підлоги А-силуету. Спідниця вбрання була двошаровою, адже мала вузьку частину спереду, а ззаду — вільну зі шлейфом.

Плечі у сукні були відкритими, а ліф прикрашали складки тканини.

Принцеса Ізабелла / фото: Kongehuset

Принцеса Ізабелла / фото: Kongehuset

Цей красивий святковий образ принцеса доповнила особливими прикрасами, адже її волосся прикрашала тіара з діамантами і бірюзою, яка так і називається The Turquoise Daisy Bandeau.

Доповнила вона цю унікальну прикрасу відповідними з дизайном сережками з бірюзою та діамантами Turquoise Earrings. Вони належать матері дівчини — королеві Мері. Цю прикрасу Мері Маргрете подарувала на 50-річчя.

Принцеса Ізабелла / фото: Kongehuset

Принцеса Ізабелла / фото: Kongehuset

Також на руках у Ізабелли можна побачити кілька лаконічних золотих браслетів. А через плече її сукню доповнює блакитна стрічка з Орденом Слона — найстарішим датським лицарським орденом.

Принцеса Ізабелла / фото: Kongehuset

Принцеса Ізабелла / фото: Kongehuset

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Дата публікації
Кількість переглядів
563
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