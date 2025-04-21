У золотій сукні та тіарі: опубліковані офіційні портрети принцеси Ізабелли на честь її 18-річчя

Принцеса Ізабелла

Реклама

Принцесу сфотографував у Лицарському залі палацу Фредеріка VIII в Амалієнборгу фотограф Стен Евальд. На ній була розкішна золота атласна сукня до підлоги А-силуету. Спідниця вбрання була двошаровою, адже мала вузьку частину спереду, а ззаду — вільну зі шлейфом.

Плечі у сукні були відкритими, а ліф прикрашали складки тканини.

Принцеса Ізабелла / фото: Kongehuset

Цей красивий святковий образ принцеса доповнила особливими прикрасами, адже її волосся прикрашала тіара з діамантами і бірюзою, яка так і називається The Turquoise Daisy Bandeau.

Реклама

Доповнила вона цю унікальну прикрасу відповідними з дизайном сережками з бірюзою та діамантами Turquoise Earrings. Вони належать матері дівчини — королеві Мері. Цю прикрасу Мері Маргрете подарувала на 50-річчя.

Принцеса Ізабелла / фото: Kongehuset

Також на руках у Ізабелли можна побачити кілька лаконічних золотих браслетів. А через плече її сукню доповнює блакитна стрічка з Орденом Слона — найстарішим датським лицарським орденом.

Принцеса Ізабелла / фото: Kongehuset