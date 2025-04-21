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У золотій сукні та тіарі: опубліковані офіційні портрети принцеси Ізабелли на честь її 18-річчя
21 квітня принцесі Данії Ізабеллі виповнилося 18 років. З такої нагоди вперше було опубліковано офіційні святкові портрети Її Королівської Високості.
Принцесу сфотографував у Лицарському залі палацу Фредеріка VIII в Амалієнборгу фотограф Стен Евальд. На ній була розкішна золота атласна сукня до підлоги А-силуету. Спідниця вбрання була двошаровою, адже мала вузьку частину спереду, а ззаду — вільну зі шлейфом.
Плечі у сукні були відкритими, а ліф прикрашали складки тканини.
Цей красивий святковий образ принцеса доповнила особливими прикрасами, адже її волосся прикрашала тіара з діамантами і бірюзою, яка так і називається The Turquoise Daisy Bandeau.
Доповнила вона цю унікальну прикрасу відповідними з дизайном сережками з бірюзою та діамантами Turquoise Earrings. Вони належать матері дівчини — королеві Мері. Цю прикрасу Мері Маргрете подарувала на 50-річчя.
Також на руках у Ізабелли можна побачити кілька лаконічних золотих браслетів. А через плече її сукню доповнює блакитна стрічка з Орденом Слона — найстарішим датським лицарським орденом.