У золотій сукні та з французьким манікюром: Джилл Байден на зустрічі з Сіарою

У золотій сукні та з французьким манікюром: Джилл Байден на зустрічі з Сіарою

Перша леді США продемонструвала ефектний образ.

Учора, 17 листопада, Джилл Байден приймала у себе в гостях у Білому домі співачку Сіару, яка приїхала, щоб поговорити на тему вакцинації дітей віком від 5 до 11 років від COVID-19. Артистка прийшла зі своїми дітьми.

Цього дня перша леді мала чудовий вигляд. На ній була золота в'язана сукня довжини міді від американського бренду St. Джон. На талії у неї був пояс-ланцюжок із золотою пряжкою.

Джилл Байден та Сіара / Associated Press

Вбрання вона поєднала із замшевими чоботями. Вона зробила акуратне укладання, макіяж з акцентом на очах, прикрасила вуха елегантними золотими сережками, а руку браслетами. Французький манікюр завершив лук дружини президента.

Джилл Байден / Associated Press

У цій сукні пані Байден поїхала до педіатричної клініки вакцинації від COVID-19 у Вашингтоні. Зверху вона накинула замшевий коричнево-бежевий жакет.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Сіара продемонструвала ефектний образ у білому костюмі та з гарними кучерями. Співачка з дітьми та перша леді вийшли на балкон Білого дому, де їх зазнімкували фотографи.

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