У золотій сукні та з сумкою до тону: який вигляд мала 50-річна королева Єлизавета II під час поїздки до Люксембургу

Королева Єлизавета II за 70 років свого правління об'їздила багато країн.

Це фото було зроблено саме цього дня, 8 листопада 1976 року.

50-річна королева була одягнена того дня в золотисту сукню з короткими рукавами і вишивкою золотим камінням на грудях, на ній було прикріплено кілька орденів, у неї на голові була тіара дівчат Великої Британії та північної Ірландії, на шиї кольє, а у вухах сережки-люстри. Каштанове волосся королеви було укладене, а на обличчі макіяж з яскравою помадою на губах.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Яскраву помаду на губах Єлизавета II носила все життя і завжди тримала її у своїй сумці, щоб будь-якої миті мати змогу поправити макіяж.

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