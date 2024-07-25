У золотій сукні та з жуком на грудях: принцеса Кароліна сходила на балет

67-річна монакська принцеса відвідала виступ у рамках туру "Core Meu" балетної трупи Монте-Карло та Antonio Castrignanò & Taranta Sounds 19 липня 2024 року в італійському Леччі.

Принцеса Кароліна / Фото: Getty Images

На захід принцеса приїхала у золотистій сукні-сорочці з короткими рукавами, доповнивши образ підвіскою з кулоном з кольоровим каменем та підвіскою у вигляді жука на шиї та сережками-висячками, підібраними до тону. Волосся Кароліни було розпущене, а в макіяжі вона лише трохи підкреслила вії тушшю і нанесла рожевий блиск на губи.

Принцеса Кароліна / Фото: Getty Images

Тим часом її брат князь Альбер II та його дружина княгиня Шарлін відвідали спортивний захід у Франції. Пара побувала на останньому етапі 111-го Тур де Франс, який сполучає Монако та Ніццу за допомогою індивідуальних перегонів.

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