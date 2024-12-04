У золотій сукні з квіткою: племінниця принцеси Діани відвідала вручення фешнпремії

Доньки-красуні графа Чарльза Спенсера з'явилися на гламурному світському заході у Лондоні.
33-річна леді Кітті Спенсер — племінниця принцеси Діани — відвідала церемонію вручення премії Fashion Awards 2024, яка відбулася у Королівському Альберт-Холі в Лондоні.
На цьому заході вона з'явилася у довгій золотій вечірній сукні від бренду Mary Katrantzou. Вбрання не мало бретельок, а прикрашали його кишені та пояс з оксамитовою стрічкою й квіткою. Тканина з якої зроблене вбрання була жакардовою, мала складну текстуру, що нагадувала пом'яту тканину.
Носила це вбрання британська аристократка з лаконічною зачіскою, прикрасами від De Beers та взуттям від Aquazzura.
Також цей гламурний захід відвідали дві молодші сестри Кітті - близнючки леді Амелія та леді Еліза Спенсер. Дівчата вибрали розкішні чорні вечірні сукні із відкритими плечима. Образи вони доповнили гладкими зачісками та діамантовими прикрасами.
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