У золотій сукні з квіткою: племінниця принцеси Діани відвідала вручення фешнпремії

Доньки-красуні графа Чарльза Спенсера з'явилися на гламурному світському заході у Лондоні.

33-річна леді Кітті Спенсер — племінниця принцеси Діани — відвідала церемонію вручення премії Fashion Awards 2024, яка відбулася у Королівському Альберт-Холі в Лондоні.

На цьому заході вона з'явилася у довгій золотій вечірній сукні від бренду Mary Katrantzou. Вбрання не мало бретельок, а прикрашали його кишені та пояс з оксамитовою стрічкою й квіткою. Тканина з якої зроблене вбрання була жакардовою, мала складну текстуру, що нагадувала пом'яту тканину.

Носила це вбрання британська аристократка з лаконічною зачіскою, прикрасами від De Beers та взуттям від Aquazzura.

Леді Кітті Спенсер / Фото: Getty Images

Також цей гламурний захід відвідали дві молодші сестри Кітті - близнючки леді Амелія та леді Еліза Спенсер. Дівчата вибрали розкішні чорні вечірні сукні із відкритими плечима. Образи вони доповнили гладкими зачісками та діамантовими прикрасами.

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / Фото: Getty Images

Читайте також:

Образи леді Кітті Спенсер (14 фото)