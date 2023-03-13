У золотій сукні з паєтками: 82-річна Ненсі Пелосі в ефектному образі прийшла на післяоскарівську вечірку

Ексспікерка Палати представників США з'явилася на заході зі своїм чоловіком.

Післяоскарівську вечірку Vanity Fair в Беверлі-Гіллз відвідали не лише селебріті, а й політики. Серед них була колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

Політикиня обрала для своєї появи ефектний аутфіт. На ній була золота сукня від бренду Giambattista Valli з паєтками і вишитими біло-рожевими квітами та зеленими гілками. Вбрання чудово облягало струнку фігуру Ненсі.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Сукню вона поєднала із ажурними бежевими туфлями. Шию Пелосі прикрасила золотим кольє, а вуха – елегантними сережками з камінням.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Ексспікерка зробила об'ємне укладання і вечірній макіяж із золотистими тінями.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

На вечірку Ненсі прийшла у компанії свого чоловіка Пола Пелосі. Позуючи перед фотографами, подружжя мило усміхалося.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Пол був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик. Чорний капелюх завершив лук чоловіка.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

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