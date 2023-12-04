У золотій сукні з паєтками та квітами: Ненсі Пелосі сяяла на церемонії у Вашингтоні

83-річна Пелосі мала блискучий вигляд в золотій сукні з розсипом паєток та квітковою вишивкою, а до вбрання підібрала золотисті туфлі-човники, посипані дрібними стразами.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Ненсі зробила насичений макіяж очей і підкреслила губи, у вухах у неї виблискували перлинні сережки-висячки, а каштанове волосся було укладене в ідеальну зачіску.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Захід також відвідало президентське подружжя Байденів. Перша леді Джилл Байден з'явилася на публіці у смарагдовій сукні з розсипом каміння і зробила гарну зачіску та макіяж.

Джилл та Джо Байден / Фото: Associated Press

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